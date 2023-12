Trasporto pubblico, Saccomanno: “dal Mit risorse preziose per Enti locali e aziende in Calabria”

StrettoWeb

“Dal Mit, sono in arrivo oltre 3,4 milioni di euro per i servizi di trasporto pubblico locale degli Enti locali e delle Aziende in Calabria. In particolare, si tratta di circa 1,1 milioni come rimborso dei costi sostenuti nel secondo quadrimestre del 2022 e di oltre 2,3 milioni come anticipo per il terzo quadrimestre del 2022″. Lo dichiara il coordinatore della Lega in Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno.

“Questo contributo è fondamentale per far fronte all’aumento dei costi dei carburanti necessari per alimentare i mezzi di trasporto su strada, lacuali, marittimi o ferroviari. Il ministro Matteo Salvini è attento alle richieste dei territori e questo intervento si inserisce in questa cornice di rinnovata attenzione e vicinanza. Ottimo così“, conclude Saccomanno.