Tragico incidente in Calabria: auto investe due pedoni e fugge

Drammatico incidente questa sera a Corigliano-Rossano: un’auto ha investito due giovani nella centralissima via Galeno, nella zona urbana di Rossano, e si è dato poi alla fuga. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi che hanno trasportato i coinvolti al Giannettasio di Rossano per le cure del caso. Secondo le prime indiscrezioni, non verserebbero in gravi condizioni. Presenti inoltre il Commissariato di Pubblica Sicurezza, i Carabinieri e la Polizia Locale per fare luce sull’accaduto e risalire al pirata della strada. Gli agenti stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti: a quanto pare l’auto incriminata sarebbe una Mercedes. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potranno aiutare a chiarire la dinamica dell’incidente e a recuperare importanti informazioni circa il responsabile dell’incidente.