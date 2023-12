Tragedia sfiorata a Vibo Valentia: anziano scappa mentre la casa va a fuoco

StrettoWeb

Tragedia sfiorata a Rombiolo, in provincia di Vibo Valentia: ieri sera un incendio si è sviluppato all’interno dell’appartamento di un anziano mettendolo in grave pericolo. Le fiamme hanno raggiunto il letto in cui l’uomo già stava dormendo: fortunatamente, è riuscito a scappare fuori dall’abitazione e a lanciare l’allarme agli altri coinquili dell’edificio. Immediato l’intervento del vigli del fuoco che hanno estinto il rogo ed hanno evitato ulteriori danni agli alle altre case. L’anziano è stato invece trasportato in pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Secondo i primi rilievi, l’incendio sarebbe stato causato da una stufetta elettrica vicino alla quale vi erano degli indumenti che hanno preso fuoco. Le fiamme poi, si sarebbero propagate in tutto l’appartamento.