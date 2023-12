Tragedia sfiorata in Calabria: esplode bombola di gas, un ferito

StrettoWeb

Tragedia sfiorata in quel di Cassano all’Ionio, in località Caselle: un uomo di 50 anni, di origine pakistana, è rimasto coinvolto in un’esplosione provocata da una bombola di gas. L’individuo stava per prepararsi un tè questa mattina quando, appena avvicinata la fiamma dell’accendino al fornello, è scoppiato tutto all’aria. A Causa dell’onda d’urto, l’uomo è stato sbalzato via e scaraventato a terra mentre il tetto dell’abitazione, in un palazzo ormai fatiscente, è interamente crollato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri della Compagnia di Cassano e un’ambulanza del 118 che ha trasferito il ferito all’ospedale “Giannettasio” di Rossano. La prognosi è di ustioni parziali sul corpo ma, fortunatamente, non è in fin di vita. Secondo le prime indagini, si pensa che l’esplosione sia stata causata da una bombola non correttamente installata o già danneggiata.