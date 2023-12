Tragedia ferroviaria a Corigliano-Rossano, oggi l’autopsia sul corpo del camionista

StrettoWeb

Si svolgerà oggi, 6 dicembre alle ore 12, presso la sala dell’obitorio dell’ospedale di Rossano, l’esame autoptico sul corpo di Said Hannaoui, il 24enne camionista morto nell’incidente ferroviario. L’autopsia verrà effettuata dal medico legale incaricato dalla procura di Castrovillari che sta conducendo le indagini sull’incidente. I risultati saranno fondamentali per ricostruire la dinamica della tragedia e per stabilire eventuali responsabilità. Intanto, i familiari della vittima sono giunti in Calabria: la salma sarà loro consegnata per poi essere trasferita a Casablanca, dove il 24enne verrà sepolto.