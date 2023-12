Tragedia ferroviaria a Corigliano-Rossano, circolazione ancora sospesa

StrettoWeb

Un ponte dell’Immacolata difficile per chi viaggia da Taranto verso la punta della Calabria. Permangono infatti i disagi conseguenti all’incidente ferroviario del 28 novembre in località Thurio, a Corigliano-Rossano. Si legge quindi sul sito di Trenitalia: “la circolazione permane sospesa tra Sibari e Corigliano Calabro, prosegue l’intervento dei tecnici. In corso gli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria”.

Si legge ancora che i “treni Regionali subiscono limitazioni di percorso e cancellazioni. Attive corse effettuate con bus. I treni Intercity sono cancellati e sostituiti con bus di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre“:

• IC 564 Reggio Calabria Centrale (8:00) – Taranto (14:37)

• IC 558 Taranto (8:30) – Reggio Calabria Centrale (14:40)

• IC 562 Reggio Calabria Centrale (12:10) – Taranto (18:50)

• IC 566 Taranto (13:06) – Reggio Calabria Centrale (19:50)

Altre informazioni sono reperibili sulla pagina di Infomobilità di Trenitalia.