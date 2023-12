Tragedia in classe: accoltellata studentessa di 18 anni

StrettoWeb

Un litigio culminato in tragedia: è quanto avvenuto in una scuola serale dove una studentessa di 17 anni ha accoltellato una compagna di classe 18enne. Il fattaccio è accaduto presso l’Istituto Superiore Buonarroti di Caserta: una lite fulminea, fatta di antipatie e vecchi rancori che si è trasformata in una pozza di sangue. Le due infatti, non si sono mai sopportate e hanno sempre avuto discussioni, ma quella di ieri sera è stata inaspettata: ancora in classe alla presenza di docente e altri frequentanti, la 17enne ha estratto un coltello a serramanico e ha pugnalato la studentessa più volte al collo e al torace.

A dividerle, un compagno di classe che è intervenuto bloccando la responsabile. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri i quali, dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti, hanno arrestato la minorenne. La ragazza ferita invece, è stata soccorsa nell’immediato e trasportata in ospedale in prognosi riservata. Fortunatamente, le sue condizioni sembrano stabili e non sarebbe in pericolo di vita.