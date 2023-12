Tragedia in Calabria: 13enne muore dopo l’ora di educazione fisica

StrettoWeb

Tragedia in provincia di Vibo Valentia: un ragazzino di 13 anni, di San Costantino Calabro, è morto a scuola dopo l’ora di educazione fisica. Il giovane ha accusati un malore a seguito della lezione, si è improvvisamente accasciato al suolo ed è deceduto tra le braccia dei compagni. A dare l’allarme sono stati gli stessi alunni, disperati, che hanno avvisato l’insegnante. Inutili i tentativi di soccorso da parte del 118: il tredicenne era già morto. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti. Intanto la Procura di Vibo Valentia ha aperto un fascicolo sul decesso. Attività didattiche sospese, mentre il sindaco di San Costantino Calabro, Nicola Derito, ha stabilito la chiusura delle scuole di ogni ordine grado per domani, in segno di lutto.