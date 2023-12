Tragedia in Calabria: 28enne cade dalla bici e precipita in un burrone

StrettoWeb

Incidente fatale a Mangone in provincia di Cosenza: una donna di 28 anni ha perso tragicamente la vita mentre era in sella alla sua bici. La vicenda è accaduta ieri pomeriggio: la vittima, di origine nigeriana, stava percorrendo le strade del centro storico quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro un muro di cinta in pietra fino a precipitare da un altezza di 9 metri. Una caduta rovinosa che ha portato la 28enne a morire sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rogliano e il Suem118 che altro non ha fatto se non constatare il decesso. La vittima lascia due figli.