Tonda di Calabria Bio, in corso la 19esima Assise Nazionale Città della Nocciola

StrettoWeb

Fino a domenica 3 dicembre, a Cardinale (CZ), si terrà la 19esima Assise Nazionale Città della Nocciola. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione nazionale “Città della Nocciola” in collaborazione con Gal “Serre Calabresi”, Tonda di Calabria bio, Comuni di Cardinale e Torre di Ruggiero, è un’occasione di confronto tra rappresentanti del mondo della produzione, delle organizzazioni, degli enti locali e delle Università per delienare strategie di crescita del comparto in Italia e in Calabria. Con questo evento – che si svolge a Cardinale, ossia al confine tra le province di Catanzaro e di Vibo Valentia – si intende anche focalizzare l’attenzione su un territorio dell’entroterra calabrese che punta al settore corilicolo per promuovere sviluppo locale.

E’ su questi temi della crescita endogena che interverrò durante la sessione di domenica 3 dicembre, partendo dalla breve descrizione delle radicali trasformazioni settoriali che si sono osservate in Italia e in Calabria tra il 2010 e il 2020. Il programma dell’evento è consultabile da: https://www.arsacweb.it/in-calabria-la-xix-assise-delle-citta-della-nocciola/