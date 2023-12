“ToccArte”: a Lamezia Terme nasce la sezione dedicata all’arte sacra contemporanea

StrettoWeb

Sabato 16 dicembre alle ore 18:00 presso l’aula San Giovanni Paolo II del Seminario Vescovile di Nicastro il Museo Diocesano di Arte Sacra inaugurerà una nuova sezione dedicata all’arte sacra contemporanea. Gli autori che hanno deciso di donare le opere esposte saranno presenti all’evento insieme al direttore del Museo Paolo Francesco Emanuele e il Vescovo della Diocesi Lametina S.E.R. mons. Serafino Parisi.

L’evento nasce dall’esigenza, sempre più attuale, di avviare una riflessione sul contemporaneo nel suo senso più ampio, e quindi non solo la decodifica di un linguaggio artistico declinato in pitture e sculture a volte di difficile comprensione, ma anche sulla valenza e l’uso delle nuove tecnologie utili a decifrare un messaggio di senso profondo attraverso metodologie più vicino al modo moderno. Saranno infatti proprio gli autori a introdurre il pubblico in questo viaggio presentando brevemente le loro opere per poi mettersi a disposizione una volta dentro al museo per rispondere a tutte le domande circa le loro creazioni.

Insieme alla sezione di arte contemporanea sarà presentato anche il

progetto “toccArte” realizzato in collaborazione con l’istituto C. Rambaldi di Lamezia Terme grazie alla quale è stato realizzato una fedele riproduzione di un opere che potrà essere appunto “toccata” al fine di offrire agli ipovedenti e non solo un’esperienza tattile rispetto all’ opera che altrimenti non potrebbero essere manipolata.

In occasione dell’evento sia l’Archivio Storico Diocesano che la Biblioteca Diocesana mons. Bonacci insieme con la sala dedicata Oreste Borrello resteranno aperte così da offrire al visitatore un’esperienza di visita completa del nostro inestimabile patrimonio culturale.