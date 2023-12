Tentano il furto di un Suv ma vengono colti in flagrante: arrestati due extracomunitari

StrettoWeb

Hanno tentato di rubare un’auto ma, grazie alla segnalazione di un cittadino virtuoso, sono stati colti in flagrante. E’ quanto accaduto la notte scorsa a Cirò Marina dove due ragazzi di 22 e 26 anni, originari del Nordafrica, hanno scassinato la portiera di un Suv. Armati di coltelli, i due sono stati sorpresi da un passante all’interno di un abitacolo: in men che non si dica, l‘uomo ha allertato il 112 e i Carabinieri sono intervenuti nell’immediato. I due ladri sono stati quindi arrestati e condotti nella casa circondariale di Crotone in attesa della convalida.