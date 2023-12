“Tempi di incertezza e depressione” in Calabria: il cenacolo culturale sulla ‘buona’ nostalgia 

StrettoWeb

“Tempi di incertezza e depressione”: è, questo, il tema scelto per l’anno 2023 da EDA Italia Onlus – Associazione Italiana sulla Depressione. Un assunto declinato in più formule, come quella del cenacolo culturale scelta dalla Dott.ssa Enza Maierà, socio fondatore EDA e referente per la Regione Calabria. Psichiatra e psicoterapeuta, ha messo in campo la sua esperienza organizzando un incontro tra professionisti del settore, ma anche socio-culturale, previsto per giovedì 7 dicembre a partire dalle ore 19.

L’iniziativa si ricollega alla “Giornata Europea sulla Depressione” e vuole anche mettere in evidenza il nesso tra lo stato depressivo – e le sue mille sfaccettature – e il concetto di nostalgia come arma per superarlo. All’incontro saranno presenti il Dott. Gaetano Scutari – Direttore Sanitario Centro Medico Sicurin Villapiana (CS) e Centro Polimedical Tursi (MT) e il Dottor Luciano Corrado, ex dirigente medico ASL, nelle vesti di moderatore.

Durante la serata verrà presentato il libro “Madre Terra, la voglia di restare” dell’autore e sindaco di Tursi, Salvatore Cosma. Il legame con il passato, la riscoperta delle proprie radici come ricordo nostalgico utile a riconnettersi con la parte più profonda di se stessi per soprassedere al “buio” della depressione. Non a caso, infatti, la scelta è ricaduta su un piccolo borgo, perfetto scenario che fa da eco alla tematica del cenacolo. La serata verrà allietata da intermezzi musicali ad opera del cantautore lucano Antonio Labate.