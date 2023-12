Teatroff Patti d’Autore, Pino Strabioli racconta Paolo Poli con “Sempre fiori, mai un fioraio”

StrettoWeb

Il 15 dicembre alle ore 20:30 andrà in scena il secondo appuntamento con la stagione teatrale “Teatroff Patti d’Autore” con la direzione artistica di Mario Incudine. Questo secondo spettacolo vedrà come protagonista Pino Strabioli con “Sempre fiori, mai un fioraio” tratto dal libro di Paolo Poli. Prima dello spettacolo sarà offerto gratuitamente l’aperitivo “Dalla coltura alla Cultura”, curato da Agribio Jalari partner della rassegna, con degli assaggi di prodotti tipici locali, dal pane casereccio condito con olio nuovo e pomodorini “a nocca”, marmellate di agrumi e altri prodotti lavorati artigianalmente.

La trama

“Sempre fiori mai un fioraio” è il titolo del libro in cui Paolo Poli si

è raccontato a Pino Strabioli durante una serie di pranzi trascorsi nello stesso ristorante, alla stessa ora nell’arco di due anni. Da queste pagine è nato uno spettacolo dedicato al pensiero libero, all’irriverenza, alla profonda leggerezza di un genio che ha attraversato il Novecento con la naturalezza, il coraggio, la sfrontatezza che lo hanno reso unico e irripetibile. L’infanzia, gli amori, la guerra, la letteratura, pennellate di un’esistenza che resta un punto di riferimento non soltanto nella storia

teatrale di questo paese. Pino Strabioli ha affiancato Poli in palcoscenico ne I viaggi di Gulliver e insieme hanno condotto per Rai Tre E lasciatemi divertire, otto puntate dedicate ai vizi capitali.

Abbonamenti e biglietti

Abbonamento familiare 2 persone da prenotare 0941.362715 oppure

3701207067 Gratuiti ragazzi fino a 13 anni e per i diversamente abili

Ragazzi 14/18 anni 5 euro Apertura botteghino un’ora prima dello spettacolo