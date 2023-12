Taormina, esercizi commerciali chiusi. De Luca: “a Natale mi sono vergognato, farò cambiare questa pessima abitudine”

StrettoWeb

La chiusura degli esercizi commerciali in alcuni mesi dell’anno non va giù al sindaco di Taormina, Cateno De Luca. “Perché nel corso principale di Taormina nei mesi di novembre, gennaio, febbraio e marzo buona parte degli esercizi commerciali sono chiusi? Mi sono vergognato la notte di Natale a non trovare un bar aperto nonostante migliaia di persone affollavano Corso Umberto. Vi sembra corretto svolgere l’attività solo quando è più redditizia ed infischiarsene dell’immagine di Taormina nei periodi meno redditizi? Così si ama Taormina?“, rimarca De Luca.

“Mica gli esercizi commerciali sono solo un fattore privatistico. Non pensate che ci sia anche una rilevanza pubblica che va salvaguardata? Nel comizio di Capodanno affronteremo anche questa pessima abitudine che farò cambiare senza se e senza ma”, conclude De Luca.