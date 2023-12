Taormina, 7 ore di Consiglio comunale. De Luca: “ecco cosa abbiamo approvato” | FOTO

StrettoWeb

Riunione fiume per il consiglio comunale di Taormina con ben 7 ore di discussione. Raggiante il sindaco Cateno De Luca: “oggi è stata la svolta per la città. Approvato non solo il bilancio di previsione 2024/2026 ma anche i bilanci delle partecipate per la prima volta conciliati con il bilancio del comune di Taormina.

“Tra le delibere approvate anche la costituzione della fondazione “Taormina in the Word” e la modifica della statuto dell’Asm per avviare le procedure di gestione diretta del servizio di raccolta dei rifiuti. Infine, l’approvazione della transazione con Impregilo dal valore di 23,5 milioni di euro e la revoca della delibera che stava consentendo ad RFI di sfregiare Taormina”, conclude De Luca.