Novità Viola, da oggi è possibile acquistare il merchandise neroarancio in centro | FOTO e INTERVISTE

Niente allenamenti o partite, questa sera i cestisti della Viola hanno indossato la ‘divisa d’ordinanza’, la felpa arancione che spicca e li rende riconoscibili agli occhi di tutti i tifosi, per prendere parte a un evento diverso dal solito. Da questa sera, infatti, in pieno centro città a Reggio Calabria, è possibile acquistare il merchandise della Viola in un negozio fisico e non solo online.

I tifosi potranno recarsi presso la Tabaccheria Crucitti (Corso Garibaldi n° 185, Reggio Calabria), per comprare vestiario, gadget e oggettistica firmati Viola. Una collaborazione nata dal grande entusiasmo generato dagli ottimi risultati ottenuti dalla squadra in questa prima parte di stagione (primo posto al giro di boa del campionato) e dalla maggiore richiesta di tifosi, anche residenti fuori città, di “poter comprare un gadget neroarancio da portare con sè in tutta Italia“, come ha spiegato Maurizio Marino, responsabile marketing della Viola, ai microfoni di StrettoWeb.

Domenico Crucitti, titolare della Tabaccheria, ha sottolineato come questa collaborazione abbia non solo “carattere sportivo, ma possa promuovere anche l’immagine della città“.

Presente il presidente Laganà che si è detto “orgoglioso dei cittadini di Reggio Calabria” per la vicinanza che stanno dimostrando alla Viola e pronto a “lottare per le prime posizioni“, così come coach Cigarini che ha dato merito al lavoro dei suoi ragazzi sul parquet per aver generato grande hype intorno al brand neroarancio.

Aguzzoli, Cessel, Mazza, Simonetti e Seck, in rappresentanza di tutto il roster, si sono prestati a selfie con i tifosi, chiacchiere e battute con i presenti e chi, attratto dalle felpe arancioni e dalle altezze fuori dall’ordinario dei ragazzi, si è fermato a curiosare, dando poi appuntamento a tutti al PalaCalafiore domenica per la sfida contro Catania.

Come e perchè è nata la collaborazione tra la Viola e la Tabaccheria Crucitti?

