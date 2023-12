Superlega, le italiane escono allo scoperto: “no” di Roma e Inter, mentre il Napoli…

StrettoWeb

Ci risiamo. Come nel 2021. Dichiarazioni a raffica, attacchi diretti, prese di posizione, anche un po’ di propaganda. E tutto in poche ore. La sentenza della Corte Europea ha descritto il futuro del calcio nel nostro continente. Uefa e Fifa hanno abusato, la Superlega si può fare se i club vogliono. In tanti, però, cominciano a uscire allo scoperto. L’Atletico Madrid – a differenza di Real e Barcellona – ha detto pubblicamente “no,” così come il Bayern Monaco. E in Italia? A muoversi ufficialmente, per ora, solo Roma, Inter e Atalanta. Per tutte è tre è un “no” secco.

Superlega, il comunicato della Roma

“In seguito alla sentenza odierna della Corte di Giustizia Europea sul caso della Superlega, l’AS Roma ribadisce la propria posizione in rispetto dei valori e del futuro del calcio europeo. Il Club non appoggia in nessun modo alcun progetto di cosiddetta Superlega che rappresenterebbe un inaccettabile attacco all’importanza dei campionati nazionali e alle fondamenta del calcio europeo. L’AS Roma crede che il futuro e il benessere del calcio europeo possano essere assicurati solo con il lavoro congiunto dei club attraverso l’ECA, in stretta collaborazione e in partnership con UEFA e FIFA”.

Superlega, il comunicato dell’Inter

“FC Internazionale Milano ribadisce la propria convinzione che il futuro del calcio europeo possa essere garantito solamente dalla collaborazione tra i club all’interno dell’ECA e in partnership con UEFA e FIFA. Come Società, rimaniamo fortemente ancorati ai valori che caratterizzano il modello sportivo europeo e ci impegniamo a lavorare insieme a tutte le altre squadre raccolte in associazione dall’ECA per sostenere questi valori”.

Superlega, il Napoli favorevole

Il Napoli invece va controcorrente e si dice favorevole. Lo apprende l’Ansa da fonti del club azzurro che ricordano come già in passato De Laurentiis avesse espresso la sua opinione, molto vicina alla sentenza di oggi. De Laurentiis sarebbe pronto, si apprende, a partecipare a un dialogo con altri grandi club europei per costruire insieme il progetto. Il presidente del Napoli ha diverse volte affermato di essere favorevole a una Superlega come torneo alternativo con criteri meritocratici.

Anche l’Atalanta dice “no”

“Atalanta BC, a seguito dell’odierna sentenza della Corte di Giustizia Europea, manifesta la propria totale contrarietà a qualsiasi ipotesi di Superlega e conferma la propria linea che è da sempre quella della valorizzazione dei campionati nazionali, della meritocrazia sportiva, della salvaguardia delle passioni popolari e del rispetto delle istituzioni sportive nazionali e internazionali”.