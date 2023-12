Superbonus, Meloni: “il più grande regalo a truffatori e organizzazioni criminali”

StrettoWeb

“Il superbonus è stato il più grande regalo mai fatto dallo stato italiano a truffatori e bande di criminali, lasciando invece gli italiani in un mare di guai: spero che prima o poi venga fatta luce”. E’ quanto ha detto il premier Giorgia Meloni alla Camera dei Deputati. “Più del 30% delle decine di miliardi di euro spesi per il superbonus sono finiti a banche e intermediari finanziari, che anche per questo hanno realizzato profitti record“, ha evidenziato Meloni.

“Per non parlare delle frodi clamorose, solo nelle ultime settimane ne sono state scoperte per quasi un miliardo, risorse tolte a sanità, trasporti, famiglie e tutto quello che poteva essere più utile. Qualcuno prima o poi, più che dare consigli agli altri dovrebbe fare i conti con la propria coscienza. Chissà se prima o poi si vorrà fare luce su questa questione”, conclude Meloni.