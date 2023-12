Stessa storia, stesso posto, divertimento assicurato! Cresce l’attesa per Max Pezzali a Corigliano-Rossano

StrettoWeb

Mancano solo un paio di giorni alla Notte più incredibile dell’anno e la Calabria, tra eventi in piazza e veglioni privati, si veste di paillettes e prepara i calici per brindare. L’anno 2023 si chiude in bellezza, almeno per la maggior parte delle città: ad attirare turisti locali e nazionali è soprattutto il versante jonico, con una variegata serie di concerti che promettono faville. A Crotone è tutto pronto per il Capodanno Rai, con Amadeus al timone del programma “L’Anno che Verrà” in diretta nazionale.

Ma anche Cassano all’Ionio, per quanto più piccola, si sta preparando per accogliere il gruppo delle hit estive per eccellenza, i salentini Boomdabash. E il capoluogo Cosenza non è, di certo, secondo a nessuno: Giorgia, “la quarta voce più bella del mondo”, è pronta ad esibirsi a Piazza dei Bruzi, nonostante il cachet salatissimo (si parla, infatti, di 335mila euro a fronte dei 185mila preventivati). Ma è, forse, Corigliano-Rossano che, in barba ai nomi citati finora, si aggiudica sicuramente una punta di diamante: ad accompagnare il pubblico nel nuovo anno, sarà nientepopodimeno che il grande Max Pezzali.

Il concerto dell’anno

L’Amministrazione Stasi ci ha abituati fin troppo bene: in carica dal 2019, primo Sindaco dopo il referendum per la città unica, ha promesso grandi cose e, finora, ammettiamo che ha mantenuto la parola. Nonostante le critiche, infatti, il divertimento e gli eventi non sono di certo mancati: tra i tanti, ricordiamo i The Kolors, i Tiromancino, Max Gazzè, Daniele Silvestri, i Negrita e tanti ancora. L’ultimo, in ordine cronologico, è stato il concerto di Natale del rapper Shade che ha riempito piazza Bernardino Le Fosse. E mentre l’anno scorso a chiudere l’anno è stato Coez, quest’anno spunta l’ex frontman degli 883.

Un concerto non da poco, sia per la portata dell’evento che per la gestione, ma l‘Amministrazione vuole dimostrare quanto Corigliano-Rossano sia al pari delle più grandi città e di come sia in grado di gestire anche le situazioni più importanti. Il 31 dicembre, quindi, il cantante “che ha ucciso l’Uomo Ragno” si esibirà a Piazza Salotto, nell’area coriglianese. Ad aprire il concerto una serie di dj set, poi alle 00:45 il Max nazionale salirà sul palco per farci cantare con i suoi successi intramontabili.

La macchina organizzativa

Stasi non si è fatto cogliere di certo impreparato e, per far sì che l’evento proceda liscio, ha pianificato tutto nel minimo dettaglio con una spesa complessiva che va dai 350 ai 380mila euro. Dapprima un incontro in Prefettura, poi con il Commissariato locale per disporre il giusto numero di forze dell’ordine per gestire la viabilità e l’incolumità pubblica.

Maxischermi a tutto spiano

La capienza della Piazza in questione, limitata a una capacità massima di 8mila persone, non sarà un problema: l’amministrazione, in sinergia con la Proloco, ha infatti assicurato di saper gestire una folla di circa 20mila persone le quali, attraverso vie secondarie, potranno comunque godere dell’esibizione grazie all’installazione di 3 maxischermi in Via Nazionale, in Piazza Valdastri (zona Stazione ferroviaria) e in piazza Santa Maria delle Grazie.

Viabilità e navette

L’afflusso di fan e semplici curiosi sembra, quindi, non creare nessun problema. Particolare attenzione è stata dedicata all’impiego di trasporti pubblici, messi a disposizione dallo stesso Comune, per agevolare la viabilità ed impedire l’uso eccessivo di auto che potrebbero congestionare il traffico. In particolare, le navette partiranno dal borgo marinaro di Schiavonea e da Rossano, alle fermate in Via Nestore Mazzei, Stadio Stefano Rizzo e Torre Pisani. Si legge, inoltre, nel comunicato stampa che “l’intera area dell’evento sarà transennata e numericamente contingentata, arrivati alla massima capienza sarà chiuso l’accesso”.

Sin dalle prime ore del mattino, inoltre, verranno posizionate le prime transenne e i new jersey ad indicare la modifica della viabilità, mentre l’effettiva viabilità stradale sarà interrotta al traffico solo dal pomeriggio. L’amministrazione ha anche emanato un’ordinanza in cui si dichiara che “nella zona dell’evento saranno vietati botti e fuochi d’artificio, oltre all’utilizzo di bottiglie di vetro, lattine e tappi delle bottiglie di plastica”. Corigliano-Rossano è pronta a fare il pienone!