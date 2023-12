La storia degli Alpini, incontro al Liceo Scientifico Archimede di Messina

StrettoWeb

La storia degli Alpini fino alla prima guerra mondiale, è stata raccontata in occasione della settimana dello studente a due classi del Liceo Scientifico Archimede di Messina da Domenico Interdonato, consigliere dell’Associazione Nazionale Alpini ANA Sezione Sicilia. Dopo le presentazioni di rito e i saluti con la dirigente scolastica prof.ssa Laura Cappuccio, è iniziato l’incontro con gli studenti, avvenuto in un’aula del liceo. Il consigliere Interdonato ha iniziato a raccontare la storia degli Alpini fin dalla loro nascita avvenuta nel 1872 a Napoli, per poi arrivare alle prime battaglie coloniali, il terremoto di Messina, la guerra di Libia e infine la prima guerra mondiale. Infine si è soffermato a parlare brevemente del libro scritto assieme al prof. Vincenzo Caruso attuale Assessore alla Cultura del Comune di Messina e ad altri importanti contributi, che racconta la vita del capitano Umberto Masotto eroe di Adua dal titolo “Il Valore del Ricordo Capitano Umberto Masotto”.

Il capitano Masotto è stato il precursore dell’artiglieria da montagna “Alpini” e comandante della Batteria di siciliani. La lezione si è conclusa con la presentazione del calendario da tavolo solidale del Gruppo Alpini di Messina, giunta alla decima edizione. L’incontro culturale di fine anno, è stato seguito e apprezzato dal docente presente in aula e dagli studenti, che alla fine si sono soffermati a fare domande e chiedere informazioni.