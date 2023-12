Stop agli impegni istituzionali: Giorgia Meloni lascia la recita della figlia per motivi di salute

StrettoWeb

Giorgia Meloni piegata dall’influenza. La presidente del Consiglio si è recata stamane a scuola della figlia Ginevra per assistere alla recita di fine anno. Durante lo spettacolo però avrebbe accusato un peggioramento delle sue condizioni di salute e ha dovuto lasciare la scuola prima della fine dello spettacolo. La premier si è anche sottoposta a tampone Covid, risultato negativo. Dopo essersi consultata con lo staff di Palazzo Chigi, Meloni ha definito l’agenda dei prossimi giorni. Sono quindi cancellati gli appuntamenti della settimana.

Annullata anche la conferenza stampa di domani che lei avrebbe voluto comunque confermare, ma non le è stato possibile. Giorgia Meloni ha poi telefonato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per comunicargli che questo pomeriggio non avrebbe potuto partecipare alla cerimonia con le alte cariche al Quirinale, formulando con largo anticipo gli auguri di buon Natale al capo dello Stato.