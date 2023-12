Successo per lo spettacolo di Flo al Teatroff Patti d’Autore

StrettoWeb

Grande successo per il terzo appuntamento della rassegna teatrale Teatroff Patti d’Autore, che ha visto esibirsi Flo, artista straordinaria capace di stregare con la sua voce il numeroso pubblico presente, coinvolgendolo in vari momenti e facendolo cantare. Una calorosa platea che non si è risparmiata in scroscianti e meritati applausi per quest’artista avventuriera e sempre alla ricerca di nuovi stimoli e obiettivi. Anche a Patti le sue performance sono rimaste scolpite nella mente di chi l’ha ascoltata, un ritmo che coinvolge, racconto che affascina, rito, danza, impulsi di vitalità e passione. Un affascinante equilibrio tra l’estasi, la malinconia e la teatralità tipiche del Sud Italia.

Un grande spettacolo che arricchisce, ancor di più, la rassegna teatrale Teatroff Patti d’Autore che vede in Mario Incudine il direttore artistico e in Nicola Tindaro Calabria il presidente dell’associazione organizzativa, la Banca della Speranza. Prossimo spettacolo, il 7

gennaio con le Women Orchestra.

Questo il programma completo della rassegna teatrale:

25 Novembre – Pietro Montadon “Maruzza Musumeci”

15 Dicembre – Pino Strabioli “Sempre fiori, mai un fioraio”

22 Dicembre – Flo “Canzoni di Sale”

7 Gennaio – Women Orchestra

*29 Gennaio – Lia Levi “Incontro d’autore per la giornata della memoria”

13 Gennaio – Corrado d’Elia “Io, Ludwing Van Beethoven”

16 Febbraio – Corinne Clary “Le relazioni pericolose”

14 Marzo – Blas Roca Rey “Arrocco Siciliano”

5 Aprile – Peppe Servillo “Napulitana”

*22 Maggio – Mario Incudine “Barbablù” (Teatro Tindari)

*Eventi fuori programma con ingresso gratuito.

La vendita degli abbonamenti è attiva sulla piattaforma mailticket.it L’acquisto dell’abbonamento familiare va prenotato al botteghino

0941.362715 3701207067

Abbonamento singolo € 80,00

Abbonamento familiare 2 pers. €. 140,00

Biglietto singolo € 15,00

Biglietto ragazzi 14/18 anni € 5,00

Ingresso gratuito fino a 13 anni e persone diversamente abili.