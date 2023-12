Sparatoria all’Università di Praga, morti e feriti: polizia sul posto

StrettoWeb

Sparatoria in una scuola nel centro di Praga, ci sono morti e feriti. Lo riferisce la polizia ceca, citata dall’agenzia Ctk.

La polizia è intervenuta nella centrale piazza Jan Palach a Praga in seguito alla sparatoria segnalata nella sede della Facoltà di Lettere dell’Università Carlo, e non in una scuola come riferito precedentemente. Sul posto sono intervenuti tutti i servizi di emergenza. Secondo le informazioni della polizia trasmesse dalla tv Ct 24 ci sono morti e feriti.

Sparatoria all’università di Praga, uomo armato sul posto

Secondo la televisione Nova, un uomo armato si trova sul tetto della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Carlo, e dalla scena si sarebbe sentita un’esplosione. “La polizia sta attualmente intervenendo sul posto, l’intera piazza Jan Palach e l’area circostante sono completamente chiuse”, ha dichiarato la polizia su X. “Sulla base delle prime informazioni, possiamo confermare che ci sono morti e feriti sul posto” ha sottolineato la polizia che ha isolato l’intera piazza e l’area circostante.

Il traffico è stato deviato. Secondo le informazioni del sito seznam.cz, i dipendenti della Facoltà di Lettere dellïUniversità Carlo hanno ricevuto istruzioni di non muoversi, di chiudersi negli uffici, di barricarsi e di spegnere le luci. Il tiratore si trova ancora nell’edificio principale dell’Università. “È probabile che ci siano molti feriti sulla scena ma non abbiamo informazioni sul tipo e sul numero di feriti”, ha dichiarato la portavoce dei servizi di emergenza Jana Postova.

Sparatoria all’università di Praga, l’universitario in classe: “prego di uscirne vivo”

“Sono bloccato nella mia aula a Praga; l’attentatore è stato ucciso ma noi stiamo aspettando di essere evacuati; prego di uscirne vivo“. Parole di uno studente, pubblicate sui social network con la foto di tavoli e sedie una sull’altra per impedire l’accesso. A postare frasi e immagini è Jacob Weizman, che si definisce giornalista in Kosovo che frequenta l’università a PRAGA. Su X lo studente scrive: “Chiusa la porta prima che l’attentatore cercasse di aprirla; diamine“.

Sparatoria all’università di Praga: il premier rientra d’urgenza

“A causa dei tragici eventi avvenuti alla facolta’ di Filosofia di Praga ho annullato il programma di lavoro a Olomouc e tornero’ a Praga. Sono in contatto con il ministro dell’Interno e chiedo a tutti i cittadini di rispettare le raccomandazioni” della polizia. Cosi’ su X il premier della Repubblica ceca, Petr Fiala, dopo la sparatoria avvenuta nel centro della capitale e di cui non e’ stato ancora comunicato un bilancio chiaro di morti e feriti.

Sparatoria all’università di Praga: il bilancio è di 10 morti e 9 feriti

Sono 10 le persone uccise oggi a Praga nel corso di una sparatoria all’Universita’ carolina, nel centro della capitale ceca. A queste vanno aggiunti 30 feriti di cui 9 gravi come riferito dalle autorita’ locali. Anche il responsabile della sparatoria e’ stato ucciso dalle forze dell’ordine. “Abbiamo confermato il numero dei morti e un gran numero di feriti. Lo spettro delle lesioni e’ ampio e va da molto gravi a moderati fino a lievi“, hanno scritto i servizi di soccorso. Gli ospedali universitari di Praga sono pronti ad accogliere i feriti, come ha annunciato il ministro della Sanita’ Vlastimil Va’lek.

Attentato a Praga, il fuggi-fuggi generale nel centro storico della città

Attentato a Praga, il palazzo della facoltà di Lettere dell'Università Carolina circondato dalla Polizia