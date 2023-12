Spacciava droga tra Perugia e Calabria, arrestato latitante albanese

StrettoWeb

Una vera e propria associazione a delinquere, in particolare dedicata all’attività di spaccio, quella costituita da un trafficante albanese insieme ad altri tre connazionali: l’uomo, dal 2007 al 2010, aveva avviato un vero e proprio mercato della droga, in particolare cocaina, tra Umbria e Calabria. Tra i posti più “gettonati” figuravano Perugia, Todi fino alla provincia di Cosenza, in particolare tra Castrovillari e Villapiana. Dopo il 2010, il 54enne ha fatto perdere le sue tracce fino a quando negli scorsi giorni, è stato rintracciato a Durazzo.

L’arresto è avvenuto grazie al lavoro di monitoraggio effettuato dagli agenti della Polizia penitenziaria in servizio presso la Procura generale di Perugia: i Poliziotti, a seguito di indagini approfondite, sono risaliti al latitante partendo dalla città di Orbetello, in provincia di Grosseto, dove vivono alcuni parenti. Rintracciando quest’ultimi, hanno scoperto l’identità del criminale e l’indirizzo i cui dati, a loro volta, sono stati trasferiti all’Interpol di Tirana. In questo modo la Polizia internazionale ha scovato l’uomo che è stato arrestato e condannato a quattro anni e nove mesi di reclusione.