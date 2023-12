Verso il sold out: la “Luce” di Fiorella Mannoia e Danilo Rea pronta ad illuminare la Calabria

StrettoWeb

Sta collezionando sold out su sold out anche in questa versione autunnale, dopo i successi ottenuti quest’estate, in tutta Italia. È “Luce” lo straordinario concerto che mette insieme due artisti unici del panorama musicale italiano, Fiorella Mannoia e Danilo Rea, che tornano in Calabria nei prossimi giorni per tre imperdibili esibizioni al Teatro Politeama di Catanzaro (7 dicembre), al Teatro Garden di Rende (8 dicembre) al Teatro Cilea di Reggio Calabria (13 dicembre).

E anche nella nostra regione gli spettatori non si stanno facendo attendere: se c’è ancora la possibilità di acquistare i biglietti per la prima delle date calabresi, quella a Catanzaro, è già sold out da qualche settimana per la data di Rende (Cs) e pochissimi sono i biglietti rimasti per la data di Reggio Calabria. Quello in programma sarà un concerto unico, perfetto nella sua essenzialità: solo la voce di Fiorella, tra le più grandi cantautrici ed interpreti della canzone italiana, e il piano di Danilo, uno dei musicisti jazz più apprezzati del nostro Paese e non solo, in grado di spaziare su qualunque repertorio con il suo estro e la sua sensibilità musicale.

Uno spettacolo straordinario in cui il talento di due artisti eccezionali sarà messo in luce da una moltitudine di candele in un’atmosfera intima e potente. Sul palco, il repertorio e i successi di Fiorella e la melodia della canzone e l’improvvisazione jazz di Rea si incontrano in una perfetta alchimia sonora, in un live unico, capace di incantare il pubblico con la sua intensità.

“Ce lo eravamo promessi da tanto, e finalmente ci ritroviamo sullo stesso palco. Il mondo del jazz e il mondo del pop si incontrano, in una cornice suggestiva, senza schemi, senza sovrastrutture… solo musica nella sua libertà”, spiega Fiorella Mannoia. “Ogni volta che abbiamo suonato insieme siamo entrati in una dimensione magica, intensa, piena di emozione, forse perché sappiamo che ogni concerto sarà diverso dall’altro, immerso nella luce”, racconta Danilo Rea.

Sarà un concerto dalle atmosfere suggestive: “siamo partiti piano forte e voce, il minimo indispensabile – spiegano insieme. “Abbiamo pensato che forse, togliendo tutto e lasciando solo le candele, potevamo creare la giusta atmosfera per sottolineare questa essenzialità, in un concerto onirico ed evocativo. Una dimensione come la nostra in duo, è talmente intima, che non necessitava di ulteriori abbellimenti o arricchimenti”.

Tutti e tre i concerti sono prodotti da Friends & Partners, distribuiti in Calabria da Ticket Service Calabria. Le prevendite sono già disponibili attraverso i circuiti TicketOne e Ticket Service Calabria oltre che in tutti i punti vendita autorizzati abituali.