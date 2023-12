Siderno, incontro tematico sui bisogni e le esigenze delle persone con disabilità

StrettoWeb

“Guardiamo sempre alla Persona diversamente abile come uno di noi, con la propria dignità ed i nostri stessi diritti. In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, che si celebra proprio oggi, anche il Comune di Siderno vuol far sentire la propria voce“. Lo si legge in una nota stampa dell’Amministrazione comunale di Siderno.

“Per questa ragione, l’Assessore alle Politiche Sociali, Dott. Salvatore Pellegrino, unitamente al Garante dei Diritti della Persona Disabile, Avv. Emma Serafino, organizza un incontro tematico, sotto forma di tavola rotonda, che si terrà giorno 11 Dicembre, alle ore 17.00, presso la sala Consiliare, e che si propone, attraverso i rappresentanti delle locali Associazioni di categoria e degli Enti preposti, di far emergere le esigenze, i bisogni, le criticità delle Persone diversamente abili, unitamente alle proprie famiglie residenti nel territorio Comunale, al fine di far condurre al Disabile una vita dignitosa e senza barriere di alcun genere“, conclude la nota.