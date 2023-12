Sicilia: caos in commissione bilancio. De Luca: “il governo ha tentato di mettere il bavaglio alle opposizioni”

StrettoWeb

Vanno a rilento i lavori della commissione bilancio alla regione siciliana con Cateno De Luca protagonista di duri interventi e di scontri contro i componenti della maggioranza di Centro/Destra. “Quasi dodici ore di dibattito in commissione bilancio per approvare sette articoli della legge di stabilità. Ancora ne mancano 22! E poi ci sono le tabelle e gli articoli aggiuntivi. Il governo ha tentato più volte di mettere il bavaglio alle opposizioni ma non ci sono riusciti”, rimarca De Luca.

“Io avrò parlato per circa tre ore sui singoli articoli ed emendamenti.

Il governo si è dovuto rimangiare buona parte degli articoli esaminati perché dopo gli interventi delle opposizioni si è reso conto che per come formulati erano delle super cazzole. Riprenderemo alle ore 12:00 e si proseguirà no stop fino alle 21:00“, conclude De Luca.