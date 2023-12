Sicilia: a Bronte si riqualifica la palestra Tenda

StrettoWeb

Non si fermano i lavori di ristrutturazione nella Scuola media Castiglione di Bronte. Dopo i lavori di efficientamento energetico del plesso centrale, sono stati consegnati i lavori di riqualificazione della palestra tenda, un tempo teatro delle sfide della gloriosa “Aquila Bronte” di volley. Lavori che fanno parte di una serie di interventi che l’Amministrazione comunale ha fatto finanziare negli anni.

“Questa è l’unica scuola media di Bronte. – spiega Firrarello – Centralissima nel tessuto urbano ricopre un’importanza fondamentale. Negli anni passati con un milione e mezzo abbiamo adeguato dal punto di vista sismico il plesso che accoglie le 12 aule. Nel plesso centrale, invece, oltre all’adeguamento degli impianti ed alla riqualificazione di diversi spazi, compreso i servizi igienici, con circa un milione di euro abbiamo adeguato l’edificio dal punto di vista energetico, attraverso l’opportuna coibentazione delle murature, la sostituzione della vecchia illuminazione con lampade a led e la sostituzione delle caldaie”.

“Ma non solo. – continua Firrarello – Adesso con oltre 200 mila euro sistemeremo anche uno spazio esterno che un tempo era un campo di gioco. Adesso realizzeremo un campetto polifunzionale, precedendo anche uno spazio per far fare attivi sportiva ai diversamente abili”.

Per il sindaco discorso a parte meritano la palestra tenda e quella in muratura: “La palestra tenda era inagibile – ci tiene a spiegare – adesso riacquisteremo il telone di copertura, rifaremo gli impianti ed i servizi igienici e metteremo a norma tribunette ed uscite. Realizzeremo, infatti, una seconda via di fuga da via Carneade, rendendo l’accesso alla palestra indipendente all’Istituto scolastico. Inoltre con le somme rimanti effettueremo lavori anche nella palestra in muratura. È chiaro – conclude il sindaco – come l’attenzione verso questa scuole sia stata massima”.