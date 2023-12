Shade sul palco di Corigliano-Rossano, come cambia la viabilità a Natale

StrettoWeb

Il comune di Corigliano-Rossano ha organizzato una serie di eventi per le festive natalizie che culmineranno nel concerto di Shade in piazza Bernardino Le Fosse alle ore 21 del 25 dicembre. In merito all’evento è stata emessa un’ordinanza della Polizia Locale, numero 231 del 23 dicembre, che disciplina in maniera temporanea la circolazione stradale, istituendo un’isola pedonale su Via Nazionale – Via Sibari. In particolare dalle ore 16:00 e fino a termine esigenza per il giorno 25 dicembre 2023, è interdetta la circolazione su un tratto di Via Nazionale – Via Sibari, precisamente dall’incrocio di Viale Margherita e fino all’incrocio di Via Sibari; contestualmente su dette Vie, è vietata la sosta e la fermata con rimozione forzata.

Pertanto tutti i veicoli provenienti da Viale Margherita dovranno proseguire direzione Torre Pisani, i veicoli provenienti da Contrada Petra, Via Nazionale, Via Ferraris all’incrocio dovranno svoltare a sinistra per Via Sibari. Le prescrizioni saranno rese note con l’apposizione della relativa segnaletica a cura del Settore Reti e Manutenzione -Servizio Viabilità. I trasgressori saranno perseguiti e sanzionati così come disposto dal Codice della Strada. Inoltre si è ritenuto opportuno – con l’obiettivo di contemperare le esigenze abitative con la libera iniziativa economica in un arco temporale generalmente vissuto con partecipazione e condivisione dall’intera cittadinanza – di disporre, in un’ordinanza sindacale, la numero 232 del 23 dicembre, una deroga per la somministrazione di alimenti e bevande.

L’ordinanza dispone che dalle ore 18.00 del 25 dicembre 2023 fino al termine dell’evento, su tutto il territorio comunale, è fatto divieto di somministrare, per asporto, bevande in bottiglie e/o contenitori in vetro, compresa la vendita attraverso i distributori automatici aperti ad un pubblico indiscriminato (tipo open-shop); di svolgere attività commerciale di vendita e somministrazione di cibi e bevande di qualsiasi natura su area pubblica in forma itinerante, se non autorizzata; di abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto su aree pubbliche; di compiere qualsiasi attività in contrasto con la sicurezza urbana e la conservazione e il decoro dei suddetti luoghi. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente ordinanza si rinvia alle norme di legge, ai regolamenti ed alle ordinanze adottate da questa Amministrazione.