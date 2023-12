“Sguardi a Sud”, a Mendicino va in scena lo spettacolo “Fimmine”

StrettoWeb

I riflettori della sesta edizione della rassegna di teatro contemporaneo “Sguardi a Sud” sono pronti a illuminare il palcoscenico del Teatro comunale di Mendicino con un nuovo imperdibile appuntamento. Lo spettacolo “Fimmine” della compagnia Astragali Teatro di Lecce andrà in scena sabato 9 dicembre alle ore 18. La rassegna, magistralmente curata dalla compagnia teatrale Porta Cenere, con la direzione artistica di Mario Massaro, il patrocinio del Comune di Mendicino e il sostegno della Fondazione Carical, si presenta come un autentico gioiello nel panorama culturale calabrese.

Con un cartellone ricco di spettacoli, “Sguardi a Sud” continua a trasportare il pubblico nell’affascinante mondo della settima arte, dove le emozioni danzano tra le quinte e i sogni prendono vita sotto il calore dei riflettori. In questo incantevole borgo, incastonato tra le colline della nostra amata Regione, il palcoscenico si trasforma in un luogo magico in cui si intrecciano tradizione e innovazione, dove ogni rappresentazione diventa un viaggio emozionante attraverso storie appassionanti e melodie avvolgenti. Il prossimo spettacolo “Fimmine” di Anna Cinzia Villani e Fabio Tolledi è un tributo vibrante all’eredità culturale del Salento.

Una rappresentazione che promette di regalare al pubblico un’esperienza intensa e coinvolgente fin dalle prime battute. Questa pièce teatrale è il risultato di un lavoro appassionato di ricerca sui canti popolari salentini a cura della cantante Anna Cinzia Villani. Autentiche testimonianze di vita ed emozioni delle donne del Salento raccontano storie di quotidiana bellezza, amori appassionati, lotte coraggiose, nostalgia e desiderio. La potente narrazione musicale e scenica di “Fimmine”, che prende forma grazie alla creatività di Fabio Tolledi, guiderà gli spettatori in un viaggio avvincente tra passato e presente.

In scena, il palcoscenico sarà pervaso dal talento e dalla passione di Anna Cinzia Villani, Roberta Quarta e Simonetta Rotundo, affiancati dalla partecipazione straordinaria di Matteo Mele, Giovanna Kapodistria e dallo stesso Fabio Tolledi. Questo ensemble di artisti, con le loro voci e le loro interpretazioni, darà vita a uno spettacolo che promette di catturare l’attenzione e l’anima del pubblico. Il sipario del Teatro comunale di Mendicino si alzerà con un’energia travolgente, pronta a catturare gli animi degli appassionati di teatro, gli amanti della musica e i giovani spettatori desiderosi di scoprire nuove forme d’arte.

Il direttore artistico di Sguardi a Sud Mario Massaro: “non lasciatevi sfuggire l’occasione di assistere a questo spettacolo, dove l’incanto dei canti popolari salentini si fonde con la maestria artistica dei suoi interpreti. La magia di “Fimmine” risiede nella capacità di trasformare antiche tradizioni in uno spettacolo contemporaneo, celebrando la vitalità della cultura salentina. Preparatevi a partire per un viaggio indimenticabile”.