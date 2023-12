Serie D, Trapani esagerato sulla povera Gioiese: 8-0. Ok anche il Siracusa. Risultati e classifica

StrettoWeb

Ultimo weekend di calcio del 2023 per il girone I di Serie D, vicino al giro di boa, con l’ultima giornata che si terrà mercoledì 20 in infrasettimanale. Nel pomeriggio odierno, da segnalare tra i risultati il clamoroso risultato nel testa-coda tra Trapani e Gioiese: la capolista vince 8-0 sulla povera squadra viola, in difficoltà societaria. Già pesante il passivo all’intervallo, con le 5 reti granata. Tiene il passo il Siracusa che, a differenza del mezzo passo falso di ieri della Vibonese in casa contro il Portici (1-1), sbanca Agrigento per 0-2 e rimane aggrappato alla vetta della classifica a -4.

La Fenice vince ancora, aggancia il quarto posto e stacca la sesta posizione, andando a +3 sul Licata, fermato sul pari a Castrovillari. Stoico Locri, capace di rimontare lo 0-2 in casa contro l’Acireale: finisce 2-2. Ottimo pari San Luca in casa del Real Casalnuovo.

Risultati Serie D girone I, 18ª giornata

Vibonese-Portici 1-1

Akragas-Siracusa 0-2

Castrovillari-Licata 0-0

Locri-Acireale 2-2

Santacaldese-La Fenice Amaranto 0-2

Trapani-Gioiese 8-0

Ragusa-Sant’Agata 0-1

Real Casalnuovo-San Luca 1-1

Classifica Serie D girone I

Trapani 44 Siracusa 40 Vibonese 37 La Fenice Amaranto 29 Real Casalnuovo 29 Licata 26 Sant’Agata 26 Ragusa 25 Akragas 21 Acireale 21 Sancataldese 20 Canicattì 18 Igea Virtus 17 Portici 15 Locri 15 San Luca 9 (-1) Castrovillari 5 (-1) Gioiese 4 Lamezia Terme 0