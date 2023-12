Serie D, svolta San Luca: nuovo organigramma societario e nuovo allenatore | NOMI

StrettoWeb

Aria di novità in casa San Luca. Dopo l’azzeramento delle cariche dirigenziali, comunicate qualche settimana fa, il club di Serie D ha annunciato il nuovo organigramma societario (con l’ingresso di un gruppo reggino) e il neo allenatore – il terzo stagionale – Renato Mancini. Così la nota della società.

“Cari tifosi, in seguito all’assemblea tenutasi nella giornata odierna ed avendo già operato nell’assemblea precedente l’azzeramento di tutte le cariche dirigenziali all’interno del club, al fine di promuovere un rinnovamento ed una nuova visione per il futuro. Dato che un “gruppo reggino” si è dichiarato pronto a collaborare e aiutare finanziariamente l’A.S.D. San Luca vengono così proposte le nuove cariche dirigenziali:

PRESIDENTI: Filippo Martino/ Francesco Giampaolo

V. PRESIDENTE: Antonio Mario Scaramozzino

SEGRETARIO: Francesco Sergi

TESORIERE: Demetrio Modafferi

DIR. GENERALE: Rocco Campolo

DIR. SPORTIVO: Paolo Campolo

TEAM MANAGER: Domenico Rechichi

CLUB MANAGER: Giuseppe Pelle

ADD. STAMPA: Antonio Costanzo

ADDET. ARBITRI: Matteo Angió

DIRET. TECNICO: Francesco Pizzata

COM & MARKETING: Giuseppe Napoli

RESP. SPONSOR: Giuseppe Murdaca

RAPPORTO ENTI: Salvatore Giampaolo

RESP. LOGISTICA: Francesco Costanzo

Il Presidente assicura che questo processo di rinnovamento mira a consolidare e potenziare la struttura dirigenziale del club per affrontare le sfide future in modo efficiente ed efficace”.

L’ufficialità del nuovo allenatore, Renato Mancini

Il nuovo allenatore è Renato Mancini. Ecco la nota.

“L’ASD San Luca 1961 è lieta di annunciare l’ingresso del nuovo allenatore, Mister Renato Mancini, che guiderà la squadra in questa fase cruciale della stagione. La scelta di Mister Mancini è stata fatta con attenzione e fiducia nel suo talento e nella sua esperienza nel mondo del calcio. Come tutti sanno, attraversiamo un momento difficile in campo, ma vogliamo rassicurare la nostra appassionata tifoseria che stiamo lavorando instancabilmente per superare tutte le difficoltà. La nomina di Mister Renato Mancini è parte integrante del nostro impegno nel raggiungere gli obiettivi prefissati per questa stagione. Mister Mancini porta con sé una carriera ricca di successi e una visione strategica che siamo certi avrà un impatto positivo sulle prestazioni della squadra. La sua competenza tecnica, la passione per il calcio e la sua capacità di motivare i giocatori sono elementi fondamentali che contribuiranno a un miglioramento significativo delle nostre prestazioni”.

“Chiediamo alla nostra fedele tifoseria di continuare a sostenerci in questo percorso. Siamo consapevoli che ogni partita è un’opportunità per dimostrare il nostro valore e la nostra determinazione. La vostra presenza sugli spalti è fondamentale per creare quell’atmosfera positiva che può fare la differenza. Riconosciamo che la strada davanti a noi può essere impegnativa, ma con il vostro sostegno e la guida esperta di Mister Renato Mancini, siamo fiduciosi di superare ogni ostacolo e raggiungere i nostri obiettivi stagionali. Grazie per la vostra costante passione e dedizione all’ASD San Luca 1961. Forza San Luca!”.