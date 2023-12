Serie D: gol, spettacolo (e pari) tra Siracusa e Vibonese, il Trapani sbanca Licata e vola. Risultati e classifica

StrettoWeb

Anche il girone I di Serie D vicino al giro di boa. Oggi pomeriggio in campo tutte le squadre per la 17ª giornata. Occhi puntati sul big match tra seconda e terza, tra Siracusa e Vibonese, che non ha tradito le attese: 2-2 ricco di gol e spettacolo. Tra i due litiganti, però, a godere è la capolista Trapani, che sbanca Licata di misura e allunga in vetta a +4. La Fenice Amaranto, pur non brillando, vince il derby reggino contro il Locri con un rigore all’86’ e aggancia la zona playoff, scavalcando proprio il Licata. Nella parte calda della graduatoria, buon pari interno San Luca contro l’Akragas dopo le novità dirigenziali e tecniche di questa settimana. Malissimo la Gioiese, così come il Castrovillari.

Risultati Serie D girone I, 17ª giornata

Acireale-Canicattì 1-0

Gioiese-Ragusa 1-4

Licata-Trapani 1-2

Portici-Castrovillari 5-0

Fenice Amaranto-Locri 1-0

San Luca-Akragas 0-0

Siracusa-Vibonese 2-2

Classifica Serie D girone I

Trapani 41 Siracusa 37 Vibonese 36 Real Casalnuovo 28 La Fenice Amaranto 26 Licata 25 Ragusa 25 Sant’Agata 23 Akragas 21 Acireale 20 Canicattì 18 Igea Virtus 17 Sancataldese 17 Locri 14 Portici 14 San Luca 7 (-1) Gioiese 4 Castrovillari 4 (-1) Lamezia Terme 0