Serie D, il calendario verrà rimodulato nel girone di ritorno? Le possibili novità

Nuova linfa per il San Luca. Dopo le difficoltà societarie e tecniche di questo girone d’andata, la scorsa settimana il club reggino ha annunciato un nuovo organigramma dirigenziale e un nuovo allenatore, il terzo stagionale nel solo girone d’andata. In attesa degli aggiustamenti sul mercato, ieri è arrivato un punto importante in casa contro l’Akragas. E a proposito di mercato, ad occuparsene da ora sarà il nuovo ds Paolo Campolo.

Il dirigente reggino ha parlato a Stadio Radio, rivelando una possibile novità per il girone di ritorno. “Non sono convinto che la prima di ritorno sarà contro il Locri. La Federazione ha comunicato che dovrà rimodulare il calendario. Non lasceranno il ritorno a far riposare due squadre, ma si rimodulerà. Il campionato avrà una linearità”, ha detto Campolo. La novità potrebbe essere dunque un calendario totalmente riorganizzato, così da evitare che ogni squadra riposi due volte. Dopo l’accesso in sovrannumero della Fenice Amaranto, che ha portato i turni di riposo a uno, l’esclusione del Lamezia Terme li ha portati a due, ma ora le squadre sono di nuovo pari e quindi il turno di riposo potrebbe essere evitato. Si resta in attesa di nuove comunicazioni.