Serie C: il Crotone corsaro vola al 4° posto, il Catania impatta sul pari in casa | CLASSIFICA

StrettoWeb

Girone C di Serie C in archivio dopo le gare del pomeriggio e della sera, tra cui il big match Juve Stabia-Benevento, vinto dalle Vespe per 1-0. Non c’è la fuga, però, da parte della capolista, perché il Picerno continua a sorprendere, sbancando Cerignola. Solo pari per l’Avellino di mister Pazienza e di Gabriele Gori. Irpini così scavalcati dal Crotone, che vince a Brindisi per 0-2 con le reti di Vuthaj e Spaltro e continua nella striscia positiva che dura ormai da due mesi.

In zona playoff, mezzo passo falso per il Catania dopo due vittorie di fila. Nel solito Massimino da Serie A (in evidenza la foto della coreografia del tifo organizzato per il match di questa sera) contro la Virtus Francavilla è solo 1-1: vanno avanti gli ospiti con Artistico, pareggia De Luca nell’ultima fase di gara. Questi i risultati e la classifica aggiornata.

Risultati Serie C, 16ª giornata

Juve Stabia-Benevento 1-0

Audace Cerignola-Picerno 0-1

Avellino-Turris 0-0

Brindisi-Crotone 0-2

Catania-Virtus Francavilla 1-1

Classifica Serie C

Juve Stabia 35 Picerno 32 Benevento 29 Crotone 28 Casertana 27 Avellino 27 Latina 25 Taranto 23 Catania 22 Audace Cerignola 21 Foggia 21 Giugliano 19 Monopoli 18 Potenza 18 Sorrento 16 Virtus Francavilla 16 Turris 15 Messina 14 Brindisi 10 Monterosi Tuscia 9