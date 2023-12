Schifani sui fondi per il Ponte sullo Stretto: “solo un equivoco, pronti a finanziare l’opera”

StrettoWeb

“Sono convinto che il Ponte sullo Stretto si farà: ci sono tutti i presupposti. Abbiamo un governo che è d’accordo sul farlo, due Regioni, Sicilia e Calabria, che lo vogliono e vi è la disponibilità di risorse. Occorrerà individuare anche dei fondi europei ma credo che si tratti di un’opera che vada oltre l’interesse regionale”. E’ quanto ha affermato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo ai microfoni di Zapping su Radio Uno Rai.

“Il Ponte sullo Stretto sarà un volano perché il sistema infrastrutturale di Sicilia e Calabria possa migliorarsi. Non ho mai visto questa mole di investimenti da parte del governo centrale per migliorare il sistema infrastrutturale siciliano. C’è stato un grande equivoco perché la Regione Siciliana è sempre stata determinata a fare il Ponte sullo Stretto. Avevamo già deliberato di destinare un miliardo di fondi Fsc a questa opera che noi riteniamo strategica e che sosterremo in ogni momento. Vi è stato un deficit di comunicazione, un equivoco, la giunta non ha condiviso la modalità ma ormai si guarda avanti perché il Ponte va fatto e le somme, con un emendamento alla finanziaria, sono state impegnate. E’ un problema di metodo che sono certo che non si verificherà più e con il ministro Salvini nessun problema”, rimarca Schifani.

“La fiche la Sicilia l’aveva già messa adesso è maggiorata di 300 milioni ma è ben spesa perché è per un’opera che noi abbiamo sempre voluto e che sosterremo. Ho sempre considerato e considero Matteo Salvini il miglior ministro dei Trasporti che la Sicilia potesse avere perché lavora moltissimo per il Mezzogiorno”, conclude Schifani.