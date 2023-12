Sbarco migranti a Crotone, multa e blocco per la ONG “Humanity 1”

StrettoWeb

Sanzione amministrativa per la ONG “Humanity 1”: secondo le autorità italiane infatti, la nave avrebbe ignorato le indicazioni del Centro di coordinamento circa lo sbarco dei quasi 200 migranti al porto di Crotone. Si legge nel comunicato della ONG tedesca: “le giustificazioni addotte dalle autorità italiane per questo blocco si basano su una serie di bugie che possiamo confutare attraverso la documentazione degli eventi in mare”, spiega la SOS Humanity 1 che farà ricorso. Una multa di euro 3.300 e un blocco di 20 giorni, questo è il procedimento penale a cui va incontro la ONG. “Le due accuse si riferiscono ad uno degli interventi di salvataggio, quello del recupero di 46 persone che si erano gettate in mare da un gommone in difficoltà avvicinato da una motovedetta libica. Il comandante della nave avrebbe ignorato l’indicazione del Centro di coordinamento del soccorso libico di lasciare l’area; inoltre, la nave è ritenuta responsabile per il fatto che i migranti si sono tuffati in acqua per sfuggire alla motovedetta. “Tutte bugie”, sostiene la ONG, la quale ha spiegato che la motovedetta “non ha fatto nulla per salvare le persone che stavano affogando”.