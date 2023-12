A Sant’Eufemia d’Aspromonte si accende il Natale con l’albero in piazza | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Ieri sera, giovedì 7 dicembre, a Sant’Eufemia d’Aspromonte piazza Matteotti si è vestita a festa, grazie all’Associazione Monte Carmelo in collaborazione con I Ragazzi di Quartiere. Dalle 18:30 la piazza si è animata con stand gastronomici con panini, zeppole, cioccolata calda e bevande, intrattenimento musicale a cura dell’Associazione Thaleia, musica natalizia degli zampognari e infine la tanto attesa accensione delle luci dell’albero di Natale.

Come è possibile vedere dalle foto scorrevoli in alto e dal video in calce, l’albero è stato eretto e addobbato nella centralissima piazza e resterà visibile per tutto il periodo delle festività natalizie. Un pomeriggio, quello di ieri a Sant’Eufemia, che ha allietato grandi e piccini grazie all’impegno costante delle Associazioni, con la ferma volontà di portare “luce, gioia, colore e allegria nelle nostre strade per ritrovare nel Natale un po’ di serenità“.

L'albero di natale di Sant'Eufemia d'Aspromonte