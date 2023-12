Sanità Calabria, Straface (FI): “nodi da sbrogliare per gli ospedali di Palmi e Vibo”

StrettoWeb

“Nonostante l’accelerazione impressa dal Presidente Occhiuto per quanto riguarda la realizzazione dei nuovi Ospedali di Palmi e di Vibo, che dopo un quindicennio sono tornati ad essere dei progetti reali e non solo delle promesse sulla carta, restano alcuni nodi di carattere burocratico che dovrebbero essere risolti con l’arrivo dell’anno nuovo in modo da permettere la ripartenza dei lavori. In Terza Commissione Sanità è stato audito nella seduta l’ing. Gidaro Dirigente del Settore Edilizia sanitaria ed investimenti tecnologici della Regione Calabria che ha illustrato lo stato dell’arte dei due progetti e le prossime tappe”. Così in una nota l’On. Pasqualina Straface, Presidente della Terza Commissione regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative.

“Il progetto del nuovo Ospedale della Piana, struttura sanitaria che prevede 352 posti letto, è oggetto di rimodulazione da parte degli enti verificatori, è in fase di verifica e terminata questa fase si procederà alla valutazione tecnica e finanziaria. Inoltre la società Terna sta provvedendo a interrare gli elettrodotti che ricadono nella perimetrazione del nuovo ospedale. Per quanto riguarda l’Ospedale di Vibo, che prevede 339 posti letto, è stata prevista la realizzazione di uno stralcio esecutivo urgente delle opere esterne che comprendono la cantierizzazione, i movimenti terra, le opere idrauliche per la messa in sicurezza dell’area, che sono già partiti per un import di lavori di circa 15milioni di euro”.

“Il progetto esecutivo dell’edificio ospedaliero, invece, è ancora in fase di verifica e dovrebbe sbloccarsi con l’invio lavori entro il gennaio 2024. Ancora una volta grazie alla governance Occhiuto e al suo pragmatismo si stanno concretizzando tutti quei miglioramenti che giorno dopo giorno stanno rendendo la sanità calabrese finalmente adeguata a quelle che sono le esigenze dei cittadini”, conclude la nota.