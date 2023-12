Sanità Calabria, il grido di aiuto di Trebisacce: “riapriamo l’ospedale”

StrettoWeb

“Quanto accaduto a Trebisacce negli ultimi giorni desta sempre

più preoccupazione per la salute dei Calabresi. Morire perché l’Ospedale è chiuso, non ha il reaparto Utic, l’ambulanza che arriva è senza medico sono situazioni che non possiamo più tollerare. Siamo vicini e sosteniamo a gran voce la battaglia degli amici del movimento “Sinistra al quadrato” in difesa dell’Ospedale Chidichimo di Trebisacce per la mobilitazione promossa, per domani, al fine di permettere che venga riattivato il nosocomio così come prevede la sentenza del Consiglio di Stato”.

Gli esponenti del Comitato per la difesa del diritto alla salute, che da qualche giorno è diventato comitato regionale, sostiene la protesta organizzata dal laboratorio politico “Sinistra al Qudrato” per la riapertura del Chidichimo di Trebisacce, un ospedale chiuso ormai da

anni, che copre una vasta utenza dell’alto Ionio. “Il nostro obiettivo – concludono – come già affermato durante la conferenza stampa tenutasi a Roma nei giorni scorsi, è tutelare i cittadini calabresi e far sì che venga garantito il diritto sacrosanto alle cure”.