Salvini a Bruxelles difende il Porto di Gioia Tauro: la soddisfazione del Presidente Agostinelli

Il presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, manifesta la propria soddisfazione in merito all’intervento del Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in seno al Consiglio Ue Trasporti a Bruxelles.

“Bene ha fatto il ministro Salvini – ha detto Agostinelli – che, alla ricerca di convergenze più ampie sulla proposta di moratoria dell’Ets, in occasione della riunione dei Ministri dei Trasporti dei Paesi membri in Consiglio Ue, ha posto l’attenzione sui possibili effetti negativi che la direttiva potrebbe generare su alcuni porti del Mediterraneo, come Gioia Tauro, evidenziando, altresì, quanto le nuove tasse danneggino il trasporto marittimo e la competitività Ue, senza salvaguardare l’ambiente”.