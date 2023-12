Salini: “il Ponte sullo Stretto è un progetto in cui crediamo”

StrettoWeb

“È un progetto per l’Italia, per gli italiani. È lavoro, ed è un importante sistema di collegamento per una parte importante del Paese. Per noi è un progetto d’interesse, ovviamente sta alla politica decidere come e quando farlo” ha dichiarato Pietro Salini, a.d. WeBuild, a margine della presentazione delle nuove tratte di Autostrada Pedemontana Lombarda. “In Calabria e in Sicilia stiamo aprendo delle scuole di formazione per formare i tecnici che realizzeranno i cantieri ferroviari già aperti e in previsione della realizzazione del ponte. Quindi ci crediamo“.