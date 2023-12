Ryanair e EasyJet in Calabria, Occhiuto: “non posso dire nulla ma sto sorridendo, quindi vuol dire che…” | VIDEO

StrettoWeb

Il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, a margine della conferenza stampa a Roma nella sede delle Ferrovie dello Stato sugli investimenti del gruppo in Calabria, ha risposto ad una nostra domanda sull’arrivo delle 16 nuove rotte aeree nazionali e internazionali dagli scali calabresi operate da Ryanair e EasyJet in buona parte dall’Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria a partire dalla primavera 2024. In modo particolare con Ryanair l’accordo prevede 12 nuove rotte, 5 nazionali e 7 internazionali, di cui ben 8 saranno a Reggio Calabria (alcune nazionali e alcune internazionali).

Nei giorni scorsi la notizia della prima destinazione diretta operata da Ryanair: Reggio Calabria-Manchester. Occhiuto non si è sbilanciato su ulteriori tratte, “non posso dire niente“, ma sul buon esito dell’iniziativa ha lasciato intendere di essere più che ottimista e di poter annunciare ufficialmente i voli – che saranno operativi tra poco più di tre mesi e mezzo – a stretto giro (vedi video a corredo dell’articolo).