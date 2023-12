Caos trasporti alla Vigilia di Natale, forti ritardi per i treni verso il Sud. Tutti i DETTAGLI

StrettoWeb

E’ caos totale in questa Vigilia di Natale sulla linea AV Roma- Napoli che ha procurato forti ritardi a numerosi treni diretti verso il Sud ed in particolare per i viaggiatori che si dirigono in Calabria e Sicilia. I treni Alta Velocità sono stati instradati sui percorsi alternativi via Cassino e via Formia e hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 90 minuti. Gli unici treni FR 9652 Napoli Centrale (15:55) – Bergamo (21:43) e FA 8315 Roma Termini (15:05) – Lecce (20:29) viaggiano con un un maggior tempo di percorrenza superiore a 120 minuti.

Treni Alta Velocità instradati sulla linea convenzionale via Cassino:

• FR 9535 Torino Porta Nuova (11:00) – Napoli Centrale (17:12)

• FR 9658 Reggio Calabria Centrale (12:21) – Milano Centrale (21:00)

• FR 8419 Venezia Santa Lucia (12:26) – Reggio Calabria Centrale (21:44)

• FR 9543 Torino Porta Nuova (13:00) – Salerno (20:05)

• FR 9539 Milano Centrale (13:10) – Napoli Centrale (18:53)

• FR 9560 Lecce (13:10) – Milano Centrale (22:50)

• FR 9639 Milano Centrale (14:30) – Reggio Calabria Centrale (23:09)

• FR 9547 Milano Centrale (15:10) – Taranto (23:42)

• FR 9643 Milano Centrale (15:25) – Napoli Centrale (20:03)

• FR 9430 Napoli Centrale (16:09) – Udine (23:05)

• FR 9556 Napoli Centrale (16:40) – Milano Centrale (21:50)

• FR 9660 Napoli Centrale (16:44) – Brescia (22:23)

• FR 8343 Roma Termini (17:10) – Napoli Centrale (18:23)

• FR 9592 Salerno (17:53) – Milano Centrale (23:50)

• FR 8323 Roma Termini (18:05) – Lecce (23:38)

• FA 8519 Bolzano (13:12) – Sibari (22:31)

• FA 8868 Reggio Calabria Centrale (13:38) – Roma Termini (19:15)

• FA 8332 Reggio Calabria Centrale (15:16) – Roma Termini (20:25)

• FA 8317 Roma Termini (16:05) – Foggia (19:02)

• FA 8319 Roma Termini (17:05) – Lecce (23:06)

Treni Alta Velocità instradati sulla linea convenzionale via Formia:

• FR 9631 Milano Centrale (13:00) – Napoli Centrale (17:33)

• FR 9421 Venezia Santa Lucia (13:26) – Napoli Centrale (18:48)

• FR 9425 Venezia Santa Lucia (14:26) – Napoli Centrale (19:48)

• FR 9432 Napoli Centrale (17:05) – Venezia Santa Lucia (22:55)

• FR 9662 Napoli Centrale (17:25) – Milano Centrale (22:00)

• FR 9434 Napoli Centrale (18:09) – Venezia Santa Lucia (23:34)

• FR 9668 Napoli Centrale (18:30) – Milano Centrale (23:00)

Treni direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

• FR 9658 Reggio Calabria Centrale (12:21) – Milano Centrale (21:00)

• FR 8419 Venezia Santa Lucia (12:26) – Reggio Calabria Centrale (21:44)

• FR 9543 Torino Porta Nuova (13:00) – Salerno (20:05)

• FR 9639 Milano Centrale (14:30) – Reggio Calabria Centrale (23:09)

• FA 8317 Roma Termini (16:05) – Foggia (19:02)

Ritardo per il treno da Roma a Siracusa, guasto a Rosarno

Intercity 727 Roma Termini (11:26) – Siracusa (22:38): il treno viaggia in ritardo per la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea a Sezze e guasti alla linea ad Aversa e Rosarno.