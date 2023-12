“Rispetto Messina” aderisce alla manifestazione No Ponte

StrettoWeb

Il gruppo civico “Rispetto Messina” ha deciso “di dare la propria adesione alla manifestazione No Ponte condividendone le finalità, in quanto vanno emergendo sempre di più elementi di contraddizione, relativi alla fattibilità di questa “opera di regime”, sul piano tecnico-progettuale e procedurale ,e su quali siano le logiche” reali” che si celano dietro questo “grande affaire”. Una mega opera infrastrutturale dall’ impatto ambientale devastante, che non tiene conto delle vere e necessarie esigenze dei territori interessati, e che viene calata dall’ alto con arroganza da una ben definita lobby politico- imprenditoriale. E ciò avviene in linea con quella concezione”, colonizzatrice” che continua a vedere le nostre realtà come “appendici povere ed improduttive” sedi di mercato in termini commerciali e di “bacini elettorali“.

“Senza contare, inoltre, che per realizzare il Ponte e i collegamenti ferroviari e viari necessarie saranno utilizzati ” soldi pubblici” a differenza di quanto veniva affermato blaterando di investimenti privati. Per tali considerazioni condividiamo l’ iniziativa del “Corteo Nazionale No Ponte e daremo il nostro contributo a tutte le altre iniziative che verranno poste in essere”, conclude la nota “Rispetto Messina”.