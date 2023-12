Rinnovata la convenzione tra il “comitato per il bergamotto di Reggio Calabria” e la “Pallacanestro Viola”

StrettoWeb

Il Presidente del “Comitato per il Bergamotto di Reggio Calabria” Prof. Pasquale Amato e il Presidente della Società “Pallacanestro Viola di Reggio Calabria” Dott. Carmelo Laganà hanno rinnovato la Convenzione per la collaborazione e il sostegno reciproco tra due eccellenze identitarie di Reggio Città Metropolitana.

Il Comitato “difende e promuove ovunque la denominazione corretta del Bergamotto di Reggio Calabria. Senza se, senza ma, senza alibi, senza omissioni”. Il Principe Mondiale degli Agrumi ha il suo habitat unico a Reggio e in altri 44 Comuni da Scilla a Monasterace. E’ un bene prezioso per l’intera umanità. Da secoli il Bergamotto di Reggio Calabria profuma il mondo perché è indispensabile per la profumeria e la cosmetica; cura il mondo perché è prodigioso nella farmaceutica; delizia i palati del mondo perché è inimitabile nella gastronomia.

La Pallacanestro Viola sta rinverdendo lo spirito originario della Viola fondata nel 1966 e giunta ai vertici del basket nazionale. Ha rappresentato per decenni il meglio della società reggina, i suoi valori culturali e umanitari, il suo spirito di solidarietà, sino a divenire il “Mito Viola”. La ripartenza del Mito ha idee chiare, esperienze, professionalità e serietà. Un punto qualificante è la cooperazione con le energie più dinamiche e positive di Reggio Metropolitana per costruire una nuova luminosa fase di una lunga meravigliosa storia.