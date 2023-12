Rigenerazione urbana a Corigliano-Rossano: sulle ceneri di un vecchio palazzo nasce la nuova piazzetta

StrettoWeb

“Stamattina abbiamo dato inizio a quella che mi auguro possa essere un altro segnale importante per la città: la demolizione di un fabbricato pericolante nel Centro Storico di Rossano. Avevamo già iniziato qualche anno fa al Centro Storico di Corigliano, su via Piave, demolendo un fabbricato che dava più di qualche preoccupazione al quartiere. Al posto di questo fabbricato fatiscente nel bel quartiere di San Martino, sorgerà uno spiazzo accogliente con alcune panchine, e questa mattina mi sono recato personalmente per assistere all’avvio dei lavori, salutando il vicinato”.

“Serve maggiore cura degli immobili nei centri storici, troppo spesso trascurati dai proprietari. Abbiamo avviato molte procedure simili, e progressivamente – se non si otterranno risposte – intendiamo portarle al termine. I nostri Centri Storici sono un bene comune, da rilanciare e di cui prendersi cura”. È quanto dichiara Flavio Stasi, il sindaco di Corigliano-Rossano.