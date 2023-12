“Regione europea della gastronomia 2025”, cerimonia di intitolazione a Catania

StrettoWeb

La Sicilia è “Regione europea della gastronomia 2025”, prima in Italia a ottenere questo riconoscimento internazionale assegnato dall’International Institute of gastronomy, culture, arts and tourism (Igcat). Venerdì 15 dicembre, alle 10:30 nella sede dell’Istituto di incremento ippico a Catania (ingresso Museo delle carrozze, in via Case Sante), l’assessore regionale all’Agricoltura Luca Sammartino e la presidente dell’Igcat Diane Dodd terranno la cerimonia di certificazione, con i saluti istituzionali del sindaco del capoluogo etneo, Enrico Trantino.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15, alla presenza dell’assessore, si terranno tre momenti di confronto con operatori del settore e amministratori. La nomination della Sicilia, nata durante lo scorso Vinitaly sotto la spinta del dipartimento dell’Agricoltura, guidato da Dario Cartabellotta, è stata gestita e promossa dal Consorzio Dos Sicilia (Denominazione di origine siciliana), in stretta collaborazione con il Consorzio di tutela dei vini della Doc Sicilia (Denominazione di origine controllata), il Consorzio del cioccolato di Modica e con una rappresentanza di istituti alberghieri del territorio.