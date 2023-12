Reggio Calabria: via Cesare Battisti come un fiume in piena per una perdita d’acqua | VIDEO

StrettoWeb

Da giorni ormai in via Cesare Battisti, in pieno centro a Reggio Calabria, c’è un’ingente perdita d’acqua che sgorga indisturbata. La perdita parte più o meno di fronte alla scuola primaria De Aamicis e impetuosa costeggia il marciapiede andando verso corso Garibaldi e raggiungendo anche la parallela via Aspromonte, fino all’angolo del supermercato.

Le immagini del video in calce all’articolo sono state girate questa mattina, sabato 23 dicembre, ma è da diversi giorni che il problema si è presentato senza che nessuno abbia ancora fatto nulla per porvi rimedio.

